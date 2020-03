Tout va bien pour Aleksandar Radovanovic, aussi reconnaissant envers Philippe Montanier

Tout va bien au RC Lens pour Aleksandar Radovanovic! Désormais revenu définivement de sa grave blessure de l'an dernier, il a aussi retrouvé sa place dans la défense lensoise. Qui plus est, il n'a aucunement perdu son envie de profiter de la chance qui lui a été donnée en rejoignant le RC Lens, et affiche toujours plus de progrès en s'exprimant en français:

A. R. : "Mon genou maintenant, c'est vraiment redevenu normal. Ça fait 2 ans que je suis en France. C'est un plaisir pour moi de parler français. J'ai une grosse motivation de m'améliorer dans cette langue."



Un mot envers Philippe Montanier

A. R. : "Philippe Montanier a été un très bon entraineur et une bonne personne pour moi. Il était mon premier coach ici, la connexion était bonne. C'est le foot, c'est la vie, on va continuer!"



Pour J. Lechevestrier, il revient aussi sur son apprentissage de la langue française, et sur Les Corons de P. Bachelet:

A. R. : "Je ne connait pas tout l'hymne [NDLR: Le terme qu'il utilise pour la chanson, certainement un angliscisme] car c'est encore difficile pour moi. Mais l'apprendre est un challenge! C'est quelquechose de vraiment très joli à chaque fois, je regarde tout le stade chanter, c'est vraiment très joli!"

Sources: RC Lens, J. Lechevestrier (la Voix du Nord).