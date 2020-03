Ligue 2: Troyes maintenu en échec, Clermont se rapproche

Pour cette première soirée de la 28ème journée de Ligue 2, Troyes a été maintenu en échec sur sa pelouse 1 but partout par le Paris FC, vaincu par le RC Lens en début de semaine. L'ESTAC passe tout de même second, 1 point devant Lens qui aura la possibilité de creuser l'écart lundi prochain face à Orléans.



Clermont de son côté a pû l'emporter sur Sochaux (2 - 0), et revient au même niveau que le racing, avec 50 points. Le RCL est 3ème pour le moment, avant le choc demain entre Ajaccio et Lorient.