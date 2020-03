Franck Haise sur le poste de Gaëtan Robail

Avec le retour à venir de Gaëtan Robail, blessé à l'entrainement la semaine dernière, et le changement dans les positionements offensifs opérés par F. Haise, la question a été posée à l'entraineur artésien concernant la place de l'attaquant dans le nouveau dispositif lensois.

Franck Haise: "Avec ses facultés techniques, son activité et son intelligence, G. Robail peut jouer à plusieurs postes. Ça dépendra aussi des joueurs avec lesquels on peut l'associer."



On peut comprendre qu'avec Tony Mauricio en meneur de jeu, Gaëtan Robail sera un prétendant à une place sur le front de l'attaque, probablement dès lundi aux côtés de Florian Sotoca (Simon Banza lui, sera absent car suspendu).

En outre, sans Mauricio, on peut l'imaginer à sa place dans cette position centrale, derrière les attaquants (qui peuvent aussi être Corentin Jean ou Jules Keita).

Enfin, si Charles Boli s'épanouit dans le rôle de milieu/piston gauche, on imagine un peu moins Robail descendre dans ce secteur du terrain, même le coach a souligné son activité.



Mais quelle que soit l'option retenue, sa place dans le onze de départ de Franck Haise ne semble laisser aucun doute.

