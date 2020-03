Franck Haise: « Très fier de m'assoir sur le banc à Bollaert-Delelis »

Franck Haise a participé à sa première conférence d'avant-match en solo après celle de son intronisation il y a une semaine en compagnie d'Arnaud Pouille.

Heureux et motivé, le nouveau coach lensois se concentre avant tout sur le match à venir contre Orléans. Un mot d'ordre que l'on retrouve à tout les niveaux au club depuis sa nomination. Morceaux choisis.

F. H. : "Je suis très content de m'asseoir sur le banc à Bollaert-Delelis! On devra insuffler de l'énergie pour que le public nous accompagne.

Etre à Lens, jouer à Bollaert-Delelis... c'est que du positif. Mais c'est d'abord à nous de donner envie aux supporters de nous suivre! C'est notre job. On devra donner notre maximum."



Infirmerie

F. H. : "Simon Banza est suspendu, y encore des petites interrogations du protocole comotion cérébrale de M. Haïdara, il a aussi été un peu malade, il a repris aujourd'hui, mais sera certainement indisponible.

Gaëtan Robail a repris l'entraînement collectif ce matin."



Tactique

F. H. : "Le placement de T. Mauricio, plus central, avec l'idée de créer du lien entre les milieux, les latéraux et les attaquants. Cela a porté ses fruits contre Paris."

"On a aussi travaillé dans la semaine d'autres façons de faire évoluer l'interligne."



Capitaines

F. H. : "Yannick Cahuzac ne parle pas pour ne rien dire. Et j'aime beaucoup ça! C'est quelqu'un d'exemplaire dans le groupe. S. Fortès et G. Gillet sont aussi de très bons capitaines."

"Je pense qu'il y avait aussi un besoin de se recentrer sur la performance, et puis pour Yannick, je pense que ça l'aiderera à progresser danss sa relation avec l'arbitrage."

Source: RCLens.