Aleksandar Radovanovic: « Changer la formation aurait été plus difficile »

Buteur au match aller contre Orléans, c'est donc Aleksandar Radovanovic qui a été invité au point presse d'avant-match cette semaine. Pour la seconde rencontre de Franck Haise et avant le sprint final, les lensois recevront l'USO lundi soir à Bollaert.

A. R. : "C'était un match très important pour nous à Paris, après celui contre Caen. Le coach a apporté une nouvelle énergie. On va rester concentré et se plonger dans le prochain match."



Conservation du 3-4-3

A. R. : "L'équipe connait ce système défensif [NDLR: à 3 derrière], changer la formation aurait été plus difficile."



Un choix de Franck Haise soutenu donc par son défenseur, alors que ses changements dans l'animation offensive avaient eux également portés leurs fruits à Charléty.