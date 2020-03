Arnaud Pouille: « On est en veille sur les entraineurs »

Arnaud Pouille est apparu dans l'emission Maxi Ligue 2, mardi soir sur BeIn Sports. Concernant la nomination de Franck Haise, il explique que le timing a logiquement



"On est en veille sur les entraineurs externes qui seraient disponibles, comme pour les joueurs, comme pour tout dirigeants en fait. Mais il nous est apparu évident de privilégier l'interne pour éviter la période d"adaptation et du temps perdu à 12 matchs de la fin."



On comprends mieux le discours de Franck Haise sur sa connaissance de la maison lensoise lors de sa conférence d'intronisation, vendredi dernier. En outre, A. Pouille confirme également indirectement que le club ne serait pas pris au dépourvu en cas de besoin d'un nouveau changement d'entraineur, en fin de saison.