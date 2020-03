Paris FC - RC Lens: Plus de 1000 supporters lensois ce soir à Charléty

La rencontre Paris FC - RC Lens se jouera comme à l'accoutumée devant un large parcage sang et or: Plus de 1000 supporters sont en effet attendus dans quelques heures du côté du stade Charléty.

Aux sections habituelles effectuant le déplacement depuis l'Artois, s'ajouteront de nombreux supporters habitants en région parisienne, donc 300 gérés par la section Lens Capitale.

De quoi apporter le soutien nécessaire à Franck Haise pour son premier match à la tête de l'équipe première.