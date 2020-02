Yannick Cahuzac sur le changement d'entraineur : Â« Tout le monde se bat pour avoir sa place Â»

Yannick Cahuzac a donné des éclairages sur l'état d'esprit du groupe. Le coup de fouet attendu de la direction du Racing Club de Lens semble déjà porter ses fruits, tant on comprends que les joueurs se sont reconcentrés sur l'idée d'être plus performants, et de gagner leur place aux yeux de Franck Haise.

Y. C. : "C'était une semaine compliquée, ça l'est toujours quand il y a un changement de coach. On a notre part de responsabilité en tant que joueur. On doit aussi se remettre en question."

On a un groupe sain et de bons mecs qui le composent. On doit être à l'écoute et le plus pro possible pour adhérer à la nouvelle philosophie du coach. C'est en étant nous mêmes que l'on aidera le coach."



"Le groupe va bien. C'est sûr qu'apres Caen on a eu des jours compliqués, on a été affectés par ce non-match mais on repart de l'avant, il y a un nouveau coach, les cartes sont redistribuées et tout le monde se bat pour avoir sa place."



"On a eu plus de mal en ce début d'année. C'est un ensemble de choses. Pas que la faute du système. C'est peut-être nous les joueurs qui sommes moins performants."

"On est dans les clous. On va y arriver. J'en suis intimement convaincu ! Pour cela il faut travailler et assumer."

