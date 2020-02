Ligue 2: Le RC Lens désormais 4ème, distancé par Troyes, mais peut reprendre la 2nde place lundi

Hormis Ajaccio ce soir (0-0 à Valenciennes), les résultats n'ont pas été favorables au RC Lens qui descends provisoirement à la 4ème place.

Clermont et Troyes l'ont en effet enporté à l'extérieur, respectivement 2-1 à Nancy et 2-0 à Orléans.

Troyes dispose désormais de 50 points, soit 3 de plus que Lens et Clermont (47 points). Ajaccio est intercalé à la 3ème place avec 48 points.



En cas de victoire lundi à Paris, le racing pourra tout de même reprendre la seconde place à la différence de but.