Arnaud Pouille : « Un certain nombre de problèmes identifiés »

Arnaud Pouille est rapidement revenu sur l'éviction de Philippe Montanier. Sans revenir sur plus de détails, il a surtout pointé du doigt la dynamique des résultats qui devait être endiguée, sous peine de perdre définitivement le fruit des efforts fournis depuis le début de la saison.

A. P. : "Je voudrais remercier Philippe Montanier, Mikaël Debève et Stéphane Wiertelak pour le travail réalisé mais il y avait un certain nombre de problèmes qui ont été identifiés."

"Notre dynamique de début de saidon avait éclatée. On était sur des contres performances sur Grenoble, Châteauroux et Caen. On a pris une claque le week-end dernier : Face à Caen, on a vécu la plus grande déconvenue du club depuis la reprise de Joseph Oughourlian.

L'énergie qui nous avait permis de retourner certains matchs avait disparue."