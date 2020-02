Premier entrainement pour Franck Haise, Adam Oudjani avec les pros

Première prise de contact hier pour Franck Haise et son staff avec le groupe professionnel lensois, visiblement légérement abassourdi par l'annonce de l'éviction de Philippe Montanier.

Premier invité par F. Haise, Adam Oudjani, milieu offensif et l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs du club (maintenant que Charles Boli est bien intégré). Il sera intéressant de voir si la présence de celui qui avait signé son premier contrat professionnel avec le club en 2018 aura été le précurseur d'un changement tactique, avec peut-être un élément offensif supplémentaire par rapport au 3-4-3 de P. Montanier.

Une chose est sûre, le premier groupe sélectionné par Franck Haise (et annoncé probablement dimanche) qui ira à Paris lundi prochain, sera très attendu!