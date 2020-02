Quelle défense pour Paris FC - RC Lens?

Entre blessures, suspensions, et méformes, Philippe Montanier devra repenser entièrement sa défense contre le Paris FC, lundi prochain à Charléty.

Outre ces circonstances liées aux individualités, c'est une question de fond que le coach artésien devra se poser, puisque le racing vient d'encaisser 7 buts en deux matchs, contre les 13 et 15èmes du championnat.

Massadio Haïdara est sorti sur civière samedi peu avant la pause. Inconscient à ce moment-là, il a suivi (tout comme Aleksandar Radovanovic il y a quelques semaines) le protocole commotion cérébrale. Si les nouvelles étaient rassurantes en soirée, on l'imagine mal être disponible lundi prochain.

Clément Michelin sera lui suspendu suite à son carton rouge contre Caen.

Enfin, les performances en question de Steven Fortès, et de Zackaria Diallo (sorti à la mi-temps par son coach), laissent même planner un doute sur la capacité du groupe à répondre aux besoins d'une charnière à trois suffisamment performante.

Des retours attendus

S'il est un retour qui est très attendu en défense centrale, c'est celui de Jonathan Gradit. Blessé à l'oeil fin janvier, sa remise en forme a semble-t'il traîné. On l'attendait dans le groupe contre Caen, mais cela n'a pas été le cas. Tout semble indiquer qu'il sera prêt pour le déplacement à Paris. Sa présence devrait faciliter les choses à Philippe Montanier.



Un autre retour pas si anodin, celui de Yannick Cahuzac au milieu de terrain. Celui-ci a purgé contre Caen une suspension pour accumulation de cartons jaunes. Mécaniquement, Cheick Doucouré sera de nouveau disponible pour prendre un poste un cran plus bas.

Des flancs à vif

Les possibilités sur les flancs seront à priori plus réduites. Les deux titulaires de ces derniers mois, Haïdara et Michelin, seront absents. Cheick Traoré devrait occuper le flanc droit, quelquesoit la configuration retenue par Philippe Montanier, et même si Jonathan Gradit peu aussi y dépanner.



A gauche, Arial Mendy a été prêté à Orléans en janvier. C'est donc Vitor Costa la doublure logique de Massadio Haïdara. Hors, le brésilien prêté avec option d'achat n'a pas joué avec les professionnels depuis la fin octobre et la Coupe de la Ligue... Si Philippe Montanier choisi une défense à quatre, Cheick Traoré pourrait une nouvelle fois effectuer une pige sur ce côté.

Mais si le système avec 3 défenseurs centraux est maintenu, il pourrait faire un choix beaucoup plus offensif en titularisant Charles Boli, qu'il a déjà utilisé à plusieurs reprises dans le rôle de piston gauche -mais jamais au démarrage d'un match-.

La carte jeune

Pour compléter son groupe, Montanier pourra se tourner vers l'équipe PRO2 du racing. En défense centrale, le jeune Maël Haise semble avoir les faveurs des observateurs... et de son père de coach. Il a semble t'il supplanté dans la hiérarchie l'ancien espoir expérimenté du PSG Harold Voyer, et Cory Sène, qui avait lui joué en Ligue 2 au mois d'août.



Un autre espoir de la Gaillette semble prêt à être essayé en L2, Ismaël Boura offrant une possibilité viable à gauche. Le temps est compté pour le racing puisque le joueur est en attente pour signer son premier contrat professionnel.

Libre en juin, il est très courtisé depuis le mois de janvier, où l'on évoquait le LOSC et Strasbourg en Ligue 1, ainsi que... Manchester United, même si cette piste semble plus aléatoire sportivement pour un jeune joueur.

Depuis, le FC Nantes et le SCO Angers se sont aussi penchés sur son dossier. Le moment où jamais pour lui montrer de la confiance et le tester dans le grand bain? Tout dépendra de Philippe Montanier et de son staff.