Philippe Montanier : « Un drôle de match »

Philippe Montanier a eu du mal à trouver les mots pour réagir face au pire résultat enregistré cette saison par son équipe en championnat. Battus 4 - 1 à domicile, il regrette les circonstances du match qui avait pourtant bien commencé avec l'ouverture du score de Corentin Jean, dès la 11ème minute.

P. M. : "On s'est mis dans le bon sens en marquant puis il y a eu deux penaltys évitables. Massadio Haïdara est sorti sur civière, on a eu un expulsé (NDLR: C. Michelin).

C'était un drôle de match avec de drôles de circonstances. C'est un moment dur. Depuis le début de l'année, on a perdu en solidité et une en qualité collective. L'objectif est d'être dans le bon wagon le 15 mai. Aujourd'hui, ce qui me préoccupe le plus, c'est de prendre des points. Dernièrement, ce n'est pas suffisant. Les joueurs sont très touchés et affectés par ce match. On va souffler un peu pour aérer les têtes et on va ensuite se remettre au travail pour bien préparer le déplacement Paris FC."

Source: RCLens.