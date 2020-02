Ligue 2: Le RC Lens descends barragiste

Les premiers résultats de ce vendredi soir n'ont pas été favorables au RC Lens, qui descends à la 3ème place du classement de Domino's Ligue 2.

Ajaccio l'a emporté face au Mans (2 - 0) et est nouveau dauphin de Lorient, également vainqueur à Rodez. Les deux clubs devancent désormais Lens de respectivement 1 et 7 points en attendant Lens - Caen, demain samedi à Bollaert-Delelis. En cas de simple match nul, les lensois resteraient à la 3ème place, pour cause une moins bonne attaque que les corses et une même différence de buts.



Seules bonnes nouvelles de la soirée, Clermont et Le Havre n'ont pû l'emporter. Clermont a même été défait sur sa pelouse par le Paris FC (0 -1), en regain de forme, et qui affrontera le RC Lens début mars à Charléty.

Outre Lens demain, Troyes jouera lundi pour se rapprocher des accessits.