Jean-Louis Leca : « Je veux faire passer un message »

Jean-Louis Leca est apparu remonté et motivé en conférence de presse, suite à la défaite contre Châteauroux lundi et avant le choc samedi face à Caen.

Outre un retour sur Châteauroux, il appelle à l'unité dans une saison que l'on savait difficile jusqu'au bout, comme chaque année dans le championnat de Ligue 2.

Une erreur d'arbitrage

J-L. L. : "Je n'employerais pas le mot faute professionnelle; Nous avons un trou d'air de 20 minutes. Il est difficile à expliquer.

Il y a aussi eu une erreur d'arbitrage, il faut que cela cesse."

Unité

J-L. L. : "Je veux faire passer un message On savait très bien que l'on n'aurait pas une saison tranquille. Il y a toujours des hauts et des bas."

"Le mot d'ordre est l'unité. La grande unité : Dirigeants, supporters, joueurs... J'espère que tout Bollaert-Delelis sera derrière nous samedi! On compte sur notre public pour nous accompagner vers la victoire."



"Je suis au Racing pour monter en Ligue 1. Que ce soit en étant premiers, deuxièmes, ou en passant par les barrages, peu m'importe. On fera la fête à la fin quel que soit le chemin que l'on aura pris."



Source : RCLens.