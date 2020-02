Après Châteauroux - Lens: « Une grosse déception, une faute professionnelle »

Après Châteauroux - Lens (3 -2), Philippe Montanier et Yannick Cahuzac se sont montrés dépités dans une soirée où le racing a encaissé trois buts, dont deux sur une période fatidique. Mais le score n'aurait dû ni en en arriver ni en rester là...

P. M. : "C’est forcément une grosse déception. Nous voulions réagir après le match nul face à Grenoble, dont nous n’étions pas satisfaits. Il faut prendre du recul. Si on analyse bien le match, on voit que les 45 premières minutes sont plutôt bonnes. La fin aussi. On a ces 10-15 minutes de flottement qui nous ont été fatales."



Une égalisation valide

P. M. : "Encore une fois, je croise les doigts pour que le ballon soit sorti sur le 3ème but que nous marquons. Mais l'information que j’ai sur la vidéo est qu’il est valable. Cela n’excuse pas tout."

Pour Yannick Cahuzac, capitaine du soir, les lensois ont commis une faute professionnelle en lâchant le match à 2 puis 3 - 0.



Y. C. : "C'est difficile à expliquer. Je pense que c'est une faute professionnelle d'avoir lâché; On a lâché le match pendant 20 minutes. On aurait dû jouer comme on a jouer les 10 dernières minutes."

"Il faut une grosse remise en question de tout le monde, et repartir de l'avant".

Source : RC Lens, Canal +.