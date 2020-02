Tony Mauricio : « Positif sur la première partie de saison »

Nouvelle habitude du côté de la communication du RC Lens, tout les joueurs affrontant leur ancien club se présentent en conférence de presse d'avant-match.

Après Manuel Perez (Clermont) et Florian Sotoca (Grenoble), même si celui-ci n'était finalement pas titulaire, c'était aujourd'hui au tour de Tony Mauricio, formé à Châteauroux. Le racing ira défier les castleroussains lundi, à 20h45.

T. M. : "Châteauroux des arguments à faire valoir. Ils vont jouer en bloc bas. Recevoir Lens, ce sera peut-être l'occasion pour eux de se relancer. On devra se méfier, tous les matchs sont compliqués en Ligue 2."

"Je suis arrivé à 19 ans là-bas et j'y ai découvert le monde professionnel, ainsi que la Ligue 2. C'est un championnat que je connait bien maintenant."



"C'est plutôt positif sur notre première partie de saison, maintenant il faut faire la même chose sur la 2ème partie et on sera proche de l'objectif que l'on veut!"