Philippe Montanier : « Notre plus mauvais match de la saison »

Philippe Montanier a réagit après le match nul 0 - 0 face à Grenoble hier soir à Bollaert-Delelis. Globalement dominés, les lensois ne pouvaient espérer mieux selon lui.

« Je suis très déçu, on a sûrement fait notre plus mauvais match de la saison. Offensivement, on n'a pas été bon. Un nul n'est pas un mauvais résultat. Il nous a presque tout manqué ce soir. Je n'ai pas d'explications. Ils ont eu de nombreuses occasions et, heureusement, Jean-Louis Leca a réalisé un clean-sheet, ce qui nous a permis de prendre un point. Ce match nul n'est pas une mauvaise opération au final car on ne méritait pas mieux ce soir. »





Source: RC Lens.