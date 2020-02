Florian Sotoca : « Une victoire maîtrisée »

Florian Sotoca retrouvera son ancien club de Grenoble lundi, à Bollaert-Delelis, pour le match de clotûre de la 23ème journée de Ligue 2.

Mais, c'est surtout sur la victoire acquise sur Troyes, prétendant aux accessits, qu'il est revenu lors de la traditionelle conférence de presse.

F. S. : "On est très solide depuis le début de la saison et on a trouvé un système qui nous va bien. Quand on est moins bien offensivement, on peut se reposer sur notre défense. Le collectif est notre force !

La victoire contre l'ESTAC est maitrisée dans son ensemble. C'était bien d'avoir renoué avec la victoire face à un concurrent direct."

Source: RC Lens.