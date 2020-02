Classement Ligue 2: Ajaccio, troisième, effectue une mauvaise opération

La soirée en Ligue 2 aura fourni au RC Lens un résultat favorable: Ajaccio, troisième, s'est incliné à domicile face à Auxerre (2-3), malgré un but but d'Alexandre Coeff contre son camp. Le racing pourra donc, lundi à Bollaert, mettre les places de barragistes à 7 points!

Derrière Ajaccio, Troyes, et Clermont ont gagné, se rapprochant des corses pour une place sur le podium. C'est à Clermont que le match aura été le plus intéressant, avec un but d'Akim Zedadka après une ouverture du score précoce de Teddy Chevalier. Score final, 3-1 pour Clermont.

Enfin, demain samedi, Lorient se déplacera à Guingamp pour conforter sa place de leader.