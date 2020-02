Zackaria Diallo: « Pendant un match, je suis nonchalant »

Zackaria Diallo est apparu en conférence de presse avant le match Lens - Troyes de ce soir. Le défenseur central a surtout reconnu certaines faiblesses, mais livre des analyses très intéressantes sur le jeu lensois.

Z. D. : "Trois nuls ça faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé (NDLR: ça n'est jamais arrivé cette saison en championnat). Les équipes derrière n'ont pas pris de points.

On a rencontré trois équipes solides donc ce sont des points qui compteront en fin de saison."



"Pendant un match, je suis nonchalant. On me le dit souvent mais je n'ai pas de problème avec cela. Après, une erreur, ça arrive. Le plus important est de ne pas la répéter."



"Dans notre jeu, j'essayais de trouver Clément Michelin ou Massadio Haïdara. Mais les autres équipes ont eu le temps de nous analyser et le savent désormais.

A nous de nous adapter et d'être intelligents à partir de maintenant."

Source: RC Lens.