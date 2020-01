Calendrier : Paris FC - Lens programmée

La rencontre Paris FC - Lens, qui signera le retour des lensois à Charléty après un match de barrage en mai dernier qui avait rassemblé plus de 10 000 supporters côté sang et or, aura lieu le lundi 2 mars à 20h45.

Un horaire moins pratique mais qui ne devrait pas empêcher un large contingent lensois de faire le déplacement, en plus des habituels "expatriés", notamment ceux sous la houlette de la section Lens Capitale.



Le destin sportif des deux équipes est diamétralement opposé cette saison, puisque que les parisiens jouent leur maintien en Ligue 2.