Le résumé de la conférence de presse de P. Montanier avant Le Havre - Lens

Philippe Montanier s'est présenté pour un rapide point presse ce midi à la Gaillette, avant le match Le Havre - Lens qui aura vendredi soir à 20h00 au Stade Océanne.

Paul Le Guen

Le réputé entraineur havrais a tenté une nouvelle fois le même coup de communication qu'au match aller : Après le "PSG de la Ligue 2", Lens et Lorient seraient selon lui promis aux deux premières places.

Mais cette fois-ci, Philippe Montanier est prévenu: "Ce que dit Paul Le Guen sur les deux places qui sont dévolues à Lorient et Lens ? C'est de la communication et c'est de bonne guerre."

"Le HAC démarre fort ce début d'année 2020. En début de saison il était un outsider et ça se confirme. C'est un prétendant à la montée avec son meilleur buteur et la meilleure attaque de Ligue2."

Radovanovic finalement apte, pas Gradit

Aleksandar Radovanovic avait suivi le protocole commotion cérébrale suite à sa sortie il y a plus de 10 jours. Cette période d'observation semble confirmer l'absence de commotion, et le joueur pourrait être apte selon son coach.

Un soulagement, puisqu'une commotion avérée aurait demandée plusieurs semaines de repos supplémentaire.



Jonathan Gradit lui, est toujours blessé à l'oeil.

P. M. : "Il a un problème à l'oeil qui n'est pas grave. Il est forfait pour le match du Havre".

Capitanat

Avec le retour de Steven Fortès, le brassard de capitaine pourrait reposer question - mais l'entraineur artésien réserve sa décision à son groupe pour le moment-:



P. M. : "Plusieurs joueurs peuvent porter le brassard dans l'équipe. Fortes, Gillet, ou même Leca même si je préfère quand le capitaine est au cœur du jeu."