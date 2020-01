La tribune Marek vers une augmentation de capacité?

Avec le succès de la remise en place du kop "debout" cette saison, la prochaine étape sera l'augmentation de la jauge de sa capacité.



C'est ce vers quoi on se dirige grâce à l'action collective présentée aujourd'hui à Paris et menée par les Red Tigers et avec l'aide de l'ANS (Association Nationale des Supporters) et du club. Le projet actuel aménerait la tribune d'une capacité de 4200 environ à plus de 6000 supporters. Avant la rénovation du stade Bollaert pour la Coupe du Monde 1998, celle-ci atteignait les 10 000 personnes... Mais trois décennies plus tard, les supporters comptent bien se montrer plus raisonnables dans une société qui a fait évoluer ses réglements sur la sécurité. Le stade Bollaert-Delelis repasserait alors au total au-dessus de la barre symbolique des 40 000 spectateurs.

Source: La Voix du Nord.