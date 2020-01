Calendrier : Programme de la semaine

La prochaine journée arrivera vite pour le RC Lens : Pour la première fois depuis longtemps, le racing jouera vendredi soir, au Havre. Le match sera retransmis sur BeIn Sports 2.

Un horaire dû à la double journée qui aura lieu dès mardi soir prochain (4 février, Lens - Troyes à 21h05 au stade Bollaert-Delelis).



Face au 7ème du classement et à une équipe qui ne lui réussit guère, les lensois tenteront de glaner leur première victoire de l'année, et de balayer l'unique revers de la saison à Bollaert (1-3, au mois d'août).

Tino Kadewere lui, sera normalement bien disponible côté havrais. Le meilleur buteur de Ligue 2, vendu à l'Olympique Lyonnais et re-prêté dans la foulée, essaierai d'immiter son poursuivant au classement, Adrian Grbic, qui a marqué samedi à Bollaert.



Côté groupe PRO2, pas de match programmé ce week-end. La prochaine rencontre officielle en National 2 aura lieu le 8 février.