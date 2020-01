Manuel Perez « pas tétanisé par l'enjeu »

Manuel Perez était présent en conférence de presse hier jeudi. Le milieu de terrain retrouvera son ancien club de Clermont samedi à Bollaert-Delelis. Respectant ses anciens co-équipiers, le joueur se montre néanmoins en confiance devant la série de matchs à venir (Clermont, Le Havre, Troyes).



M. P . : "On sait que l'on va avoir des matchs importants en janvier et février. Il faudra les aborder au mieux. En tout cas, on n'est pas tétanisé par les enjeux.

J'ai toujours eu du mal par le passé à entrer dans un match physiquement. Mais depuis que je suis ici, je n'ai pas eu ce problème. Ça veut dire qu'athlétiquement, on travaille bien."

