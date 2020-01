C'est l'un des principes de vie du groupe instauré par Philippe Montanier cette saison: Dans le vestiaire, les joueurs déposent leur téléphone portable!

Le but étant que les joueurs passent plus de temps à s'apprécier, plutôt que sur leurs écrans... Si l'on en croit la bonne ambiance et les résultats produits cette saison, la mesure a semble-t'il porté ses fruits.



