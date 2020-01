La LFP a annoncé les programmations exactes pour deux prochains matchs à Bollaert-Delelis, et comptant pour les 23 et 24èmes journées de Ligue 2 :



23ème journée : RC Lens - ESTAC Troyes

Mardi 4 février 2020 à 21h00 / BeIn Sports



24ème journée : RC Lens - Grenoble Foot 38

Lundi 10 février 2020 à 20h45 / Canal + Sports



Les réservations sont d'ors et déjà ouvertes sur la billeterie en ligne du club.