Corentin Jean relativement satisfait de son entrée

La nouvelle recrue du RC Lens (prêté avec option d'achat), Corentin Jean, s'ets montré relativement satisfait de son entrée en jeu samedi face à Guingamp (1-1).



C. J. : "Je sais qu’il va me falloir quelques matches pour avoir le souffle et la condition optimale. Je suis content. Il y a de beaux objectifs pour la fin de la saison. J’espère que ça va le faire!"



L'ailier droit a remplacé poste pour poste à la 66ème minute de jeu Tony Mauricio, avec qui il sera en concurrence.

En revanche, il a déjà poussé hors du groupe Benjamin Moukandjo, qui semble voué à avoir très peu de temps de jeu cette saison. Disposant d'un contrat d'un an seulement, et toujours en manque de rythme (il n'avait plus joué depuis fin février 2019 avant son arrivée libre, en septembre à Lens), une fin de contrat anticipée ou un transfert libre pourrait même être étudiée.