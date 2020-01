Charles Boli prolonge jusqu'en 2024!

Le RC Lens a annoncé la prolongation du contrat de Charles Boli, qui court désormais jusqu'en 2024.



Un signe fort pour la formation

Arnaud Pouille tout comme le joueur lui-même ont souligné l'importance du signal envoyé aux autres jeunes de la Gaillette:



A. Pouille : "C’est aussi une décision forte pour l’avenir et un message envoyé à l’ensemble des joueurs de notre formation. Charles a su démontrer ses qualités avec les professionnels à plusieurs reprises cette saison. Il est donc logiquement récompensé avec ce nouveau contrat."



C. Boli : "Je suis très heureux de prolonger l’aventure dans mon club formateur et de cœur. J’étais surpris par cette décision mais j’ai beaucoup travaillé pour en arriver là. Le club me fait confiance et j’espère lui rendre sur le terrain. Je suis Lensois et je suis très heureux d’être ici."

Avec cette longue prolongation après 6 mois passés avec l'équipe première, le club devrait se prémunir des avances qu'auraient pû susciter le joueur lors des prochains mercatos. Au moins pour les 10 ou 11 mois à venir...

Source: RCLens.fr.