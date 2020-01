Le point à mi-saison pour Cyrille Bayala, prêté à Ajaccio

Arrivés à mi-saison, nous vous proposons aujourd'hui un bilan des lensois prêtés depuis l'été dernier. Cyrille Bayala est certainement le plus confirmé des joueurs prêtés cette année, malgré son jeune âge (23 ans). Arrivé au club à la fin de l'acte II du cataclysmique mercato de l'été 2017, C. Bayala ne s'est jamais réellement fait une place dans le groupe lensois.

En recherche de temps de jeu, C. Bayala l'a trouvé à l'AC Ajaccio, où il mène actuellement la chasse aux prétendants à la montée Lens et Lorient.

Ayant joué 18 des 19 matchs de la phase aller, Cyrille a simplement manqué... le match contre Lens, suite à l'accord tacite entre les deux clubs pour son prêt. Il est à créditer de 2 buts pour 4 passes décisives.

Il s'agit donc d'une saison charnière pour Cyrille Bayala qui montre des qualités. Serait-ce suffisant pour revenir avec des ambitions à Lens ?

Avec un groupe déjà étoffé à son poste (comme à tout les autres), et conditionné à une éventuelle montée dans l'élite, sa situation posera certainement question au mois de juin prochain.

Son contrat se terminant en 2021, on imagine cependant mal le club refuser une offre de transfert si un club se montrait intéréssé. Son arrivée en provenance de Tirasol ayant été coûteuse, et le staff à l'origine de sa venue à Lens ayant été entièrement remercié depuis...

