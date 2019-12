Statistiques Opta: Yannick Cahuzac recordman des cartons rouges de la décennie, devant Sergio Ramos

Les statistiques dans le football sont devenues non seulement une arme pour les clubs, mais aussi un business à l'origine de toute sorte de gros titres. Dernier en date, et avec à l'origine le société britannique Opta Sports, sponsor de L'Equipe, un chiffre sur les joueurs les plus expulsés en Europe lors des saisons 2010 à 2019 :

Yannick Cahuzac, arrive en tête devant Sergio Ramos, le défenseur madrilène de classe mondiale et coéquipier de Raphaël Varane, avec respectivement 11 et 10 expulsions.



A noter que le néo-lensois n'a été expulsé qu'à une seule reprise sous le maillot sang et or, après le comportement non-professionnel de Teddy Chevalier à la mi-temps du derby VA - Lens.

Source: Opta.