Classement Ligue 2 : Lens second, Lorient défait par... Teddy Chevalier

Le RC Lens aura l'occasion non seulement de conserver sa seconde place demain samedi contre Niort, mais aussi d'être champion d'automne, grâce à... Teddy Chevalier.

Le bipolaire néo-valenciennois, qui clamait tantôt son amour du Racing (période Alain Casanova et peu après), avant d'en provoquer dangeureusement joueurs et supporters lors du dernier derby en date, a inscrit un hat-trick qui a permis à VA de disposer de Lorient, 3-0. Un cadeau de Noël avant l'heure que l'on attendait pas de sa part, faisant les affaires du RCL au classement.



Tino Kadewere lui, n'a pû permettre au Havre de réaliser la bonne opération (1-1 face à Chambly). Outre Lens, demain, Troyes et Ajaccio s'affronteront, mais une seule chose est sûre, les hommes de Philippe Montanier ont plus que jamais les clef en main pour passer les vacances de Noël au chaud.