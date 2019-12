Jean-Louis Leca se méfie des chamois

Jean-Louis Leca, en conférence de presse, s'est montré concentré et dans son rôle de leader avant le dernier match de la phase aller. Une victoire contre les chamois niortais samedi pourrait mettre les lensois dans les meilleures conditions avant les vacances puis le début des matchs retours.

J-L. Leca : "Il y a beaucoup de nouveaux joueurs et ils n'ont pas vécu la défaite juste avant la trêve de la saison dernière. Moi ça m'avait gaché mes vacances !"



Il y a un an, les lensois avaient perdu à domicile (1-2) contre l'AC Ajaccio juste avant la trêve hivernale (Mounir Chouïar avait inscrit le but de l'égalisation lensoise).



J-L. Leca : "Niort ne viendra pas en victime ici. Ils ont un très bon potentiel offensif. On devra être rigoureux pour que le match se passe bien pour nous."

Source: RCLens.