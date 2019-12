4èmes et 5èmes buts pour Florian Sotoca en Ligue 2

Florian Sotoca a réalisé un doublé extrêmement important au plan comptable samedi, non seulement pour son équipe mais aussi au plan personnel.

Grâce à ces deux buts, il se hisse au 18ème rang du classement des buteurs en Ligue 2 (14ème ex-aequo en ne comptant que les buts, et non les autres points du classement officiel de la LFP). Moins anecdotique, il rejoint Gaëtan Robail (5 buts) et se rapproche de Simon Banza (6 buts), actuel meilleur buteur du club en championnat.



Avec également 2 passes décisives, Sotoca reste dans les temps de sa saison dernière à Grenoble, où il avait inscrit 12 buts pour 5 passes.