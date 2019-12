Philippe Montanier après Ajaccio - Lens : « Une grande satisfaction de gagner ici »

Fort logiquement, Philippe Montanier s'est montré satisfait du résultat obtenu par ses joueurs à Ajaccio (victoire 2 buts à 1). Dans une rencontre à deux vitesses, il a reconnu appréhender (avec raison) les corses sur coup de pied arrêtés.

P. M. : "En 1ère période, on n’a pas été beaucoup mis en danger à part sur coups de pied arrêtés. (...) Je n’étais pas satisfait car je trouvais que l’on était en dessous dans l’engagement."

"En 2ème période, on voulait jouer un peu plus dans le camp adverse, mettre plus de mouvement notamment sur les côtés derrière leur défense. Ça nous a permis de revenir au score et de remporter le match en étant plus présent."



"Ajaccio est difficile à manœuvrer. S’ils sont là, ce n’est pas un hasard. On a fait une grosse performance face à une équipe qui a des atouts. Sur les coups de pieds offensifs, ils sont vraiment performants. C’est une grande satisfaction de gagner ici."

Source: RCLens.fr.