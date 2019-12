Classement Ligue 2 : Le RC Lens toujours second provisoire

Suite aux premiers résultats de la 18ème journée de Ligue 2, le RC Lens reste second provisoire.

Lorient a conforté sa place de leader avec désormais 5 points d'avance sur le racing (victoire contre Auxerre).



Le Havre et Sochaux n'ont pas effectué de bonne opération en ratant les 3 points. Lundi, Troyes jouera pour clôturer cette avant-dernière journée de la phase aller.



Demain samedi, Lens joue donc à Ajaccio pour conserver sa seconde place, et rester également dans le sillage des lorientais.