Yannick Cahuzac : « Ce sera un sacré match! »

Yannick Cahuzac est intervenu avant son retour en Corse pour le compte de l'avant-dernière journée de la phase aller en Domino's Ligue 2. Au programme également, les deux dernières défaites du RC Lens à Valenciennes et à Dieppe :

Y. C. : "Il y a eu une vraie déception après Dieppe mais notre groupe s'est vite remis au travail."

"Chaque match est important, mais il y en aura encore beaucoup d'autres après Ajaccio, il ne faut pas se mettre de pression supplémentaire. On sait que ce sera un sacré match mais ils sont tous compliqués."



Y. C. : "Me faire expulser à VA (NDLR: Et pour la première fois sous le maillot lensois), avoir un tel historique n'est pas une fierté, il y a eu un manque d'intelligence de ma part de me retrouver au milieu de ça.

J'étais là pour séparer mais je me suis exposé à un mauvais geste et une mauvaise parole. (NDLR: De la part de Teddy Chevalier)"

Source: RCLens.fr.