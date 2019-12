Un accord pour Cyrille Bayala pour Ajaccio - Lens

Cyrille Bayala, prêté cette saison à l'AC Ajaccio, ne devrait pas jouer contre son club propriétaire (Lens) lors du choc de ce samedi entre le troisème et le second de Domino's Ligue 2.



Philippe Montanier : "S'il y a bien un accord pour que Cyrille Bayala ne joue pas ? Certainement!"

Il est à savoir qu'il est de coutume pour les clubs de discuter de ce genre d'accord lors d'un prêt de joueur, particulièrement pour les joueurs à vocation offensive.

En revanche, il ne s'agit que d'un accord moral entre dirigeants et entraineurs, qui n'a aucun appui juridique. Il reste donc de l'entière décision de l'AC Ajaccio de disposer de C. Bayala dans son groupe pour samedi, ou non.