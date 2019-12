Philippe Montanier avant Ajaccio : « On a été vexés »

Le coach artésien P. Montanier est apparu ce midi en conférence de presse, avant le voyage en Corse pour affronter l'AC Ajaccio, actuel poursuivant du RC Lens en championnat.

Les sujets abordés ont été nombreux, mais il n'y a pas eu de commentaire sur la nouvelle de la journée, le prêt éventuel de Corentin Jean à Lens.

Défaite en Coupe de France



P. M. : "Après la défaite à Dieppe, on était vexé. On n'était pas fier de se faire éliminer."



L'adversaire



P. M. : "Ils ont réussi à monter une équipe compétitive et talonne en haut du classement. C'est la meilleure défense avec Valenciennes. Il y a du talent dans cette équipe."



Infirmerie



P. M. : "Charles Boli a repris partiellement avec le groupe. Jules Keita est blessé aux adducteurs. Madri et Fortès sont toujours aux soins."

Source : RCLens.