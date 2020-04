RaphaÃ«l Varane fait Ã©galement exploser les enchÃ¨res solidaires pour son maillot

Les enchères solidaires de la Fédération Lens United au profit de l'institut Pasteur et des hôpitaux de Lens et Béthune continuent de rencontrer un franc succès. Hier, c'est un maillot du Real Madrid porté en Ligue des Champions cette saison, également dédicacé, et offert par Raphaël Varane qui a permis de collecter pas moins de 4350€ ! C'est un nouveau record pour ces enchères solidaires qui se termineront ce vendredi avec d'ici là deux derniers lots à remporter pour la bonne cause !

Source : https://www.facebook.com/FederationLensUnited