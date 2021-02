L'OM avec un coach dÃ©missionnaire avant d'affronter Lens

Ce mardi en conférence de presse, André Villas-Boas a annoncé avoir présenté sa démission aux dirigeants de l'OM. Ceux-ci doivent encore se réserver la décision de l'accepter, ou non.

C'est avec un coach démissionnaire que Marseille affrontera donc le RC Lens, demain soir. "AVB" devrait en effet rester en place encore quelques jours:

"Je suis lié par contrat, je vais tout faire pour respecter ce contrat. Je suis responsable des résultats, je vais soutenir mon groupe. Maintenant, on en est là sur l'aspect sportif (...). La direction a demandé un peu de temps, ce n'est pas un problème. J'ai bien étudié Lens. Si c'est non, on continue. Je veux bien préciser : je ne veux rien de l'OM, je ne veux pas d'argent. Je veux seulement partir."



Du côté de son homologue Franck Haise, on essaie de se méfier de cet OM au contexte extra-sportif pesant. Lundi dans sa propre conférence, le coach lensois indiquait préparer son match tout en ayant conscience de la supériorité de l'effectif marseillais. A l'aller il y a à peine deux semaines, le racing l'avait emporté 1-0.