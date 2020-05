Un partage des droits TV Ã©quitable validÃ© par le collÃ¨ge des prÃ©sidents de L1

C'était ce qui était prévu, mais non encore officialisé, pour se partager l'excédent réalisé avec la dernière attribution des droits TV de la Ligue 1; Un trésor de près de 400M d'euros supplémentaires chaque saison, à se partager dès aujourd'hui entre clubs de l'élite... et dont le RC Lens en aura donc une part.

De nombreux paramètres viennent influencer le partage global des droits TV chaque saison; En premier lieu, la compétitivité (comprenons, le classement); Le nombre de matchs diffusés localement; Et aussi les droits de diffusions à l'international, réservés eux à 9 clubs "notoires"... Même si l'aficionado se demandera comment considérer le LOSC comme un club à notoriété internationale, ou si Bordeaux sera bien en Ligue 1 l'année prochaine.



L'excédent par rapport à la saison précédente lui, sera donc bel et bien réparti équitablement entre tout les clubs. Soit 20M€ supplémentaires, ce qui validera en ce qui concerne le RC Lens, le budget de 50M€ qui sera présenté à la DNCG incessamment sous peu. En hausse de 15M€ par rapport à la saison dernière, ce budget comprends aussi une enveloppe recrutement estimée entre 8 et 10M€, auxquels il faudra ajouter les ventes de joueurs, et éventuelles primes reversées pour les transferts d'anciens lensois. Les dernières rumeurs en provenance du FC Séville auront retenues l'attention, avec un double intêret pour Wylan Cyprien (Nice) et son compère Benjamin Bourigeaud (Rennes).

Notons enfin que dans ce budget, aucune dette ou perte structurelle ne devraient figurer. De quoi faire siffloter Arnaud Pouille.