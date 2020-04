Vers une prÃ©-saison en aoÃ»t, et un dÃ©part de la saison 2020-2021 en septembre

Suite aux annonces du gouvernement hier après-midi, on attends la confirmation par la LFP de la fin de la saison 2019-2020, et ses dates de délibération concernant les montées et descentes en Ligue 2 et Ligue 1.

L'instance a annoncé se réunir ce vendredi 30 avril pour étudier cette annonce, mais convoquera un conseil d'administration extraordinaire en mai, suivi d'une assemblée générale pour délibérer des conséquences sportives.

Hier soir, le ministère des sports a également précisé: Aucun match pouvant accueillir un large public ne pourra avoir lieu avant septembre, mais des matchs de préparation en petit comité ou à huis-clos pourront être organisés dès août. On s'oriente donc vers le calendrier suivant:

- Une reprise de l'entrainement imaginable pour les clubs dès le mois de juin, mais plus réalistiquement à partir du 6 juillet;

- Des matchs de préparation, à huis-clos, en août;

- Une reprise de la Ligue 1 et de la Ligue 2 saison 2020-2021 à partir du vendredi 4 septembre.

Bien entendu, la LFP doit encore statuer un nouveau calendrier. Le mois de mai sera décisif, en espérant que la situation sanitaire ne change par la suite une nouvelle fois ce plan de reprise.