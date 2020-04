DÃ©confinement progressif: Vers un arrÃªt des championnats et une reprise en aoÃ»t

Le premier ministre Edouard Philippe va s'exprimer cet après-midi pour définir les grandes lignes du plan de déconfinement commençant le 11 mai.

Selon l'Equipe, la reprise du football professionnel et notamment de la Ligue 2 ne sera pas autorisée avant le mois d'août. La LFP devra donc réagir rapidement, son plan de reprise de la saison actuelle ayant été prévu pour le 17 juin.

Une étape supplémentaire vers l'arrêt définitif de la saison 2019-2020, même si cela demandera encore discussions et conditions, notamment pour la montée possible du RC Lens en Ligue 1.

Source: L'Equipe.