Le syndicat des joueurs opposÃ© Ã  la reprise des championnats

L'UNFP, syndicat des joueurs de football professionnels en France, est opposée à la reprise des championnats, Ligue 1 et Ligue 2 confondues.

RMC Sports avance que dans un sondage réalisé auprès de ses adhérents par l'UNFP (qui comprennent jusqu'à 94% des joueurs professionnels en France), la majorité d'entre eux ne souhaite pas reprendre dans les conditions sanitaires actuelles, qui ne devraient pas être très différentes lors du déconfinement du 11 mai. De plus, une reprise après plus de 3 mois d'arrêt poserait des questions de remise en forme et d'éthique sportive que joueurs (et entraineurs) redoutent.

Enfin, il est à noter également que les joueurs sont engagés dans différents bras de fer avec leurs clubs sur des question salariales.

Reste qu'en cas d'arrêt de la saison, encore suspendue à des décisions de l'UEFA en premier lieu, il faudra déterminer les conséquences sportives, et notamment les éventuelles accessions du FC Lorient et du RC Lens...