Deux dates hypothÃ¨tiques de reprise pour la Ligue 2

La LFP a travaillé sur deux dates de reprise hypothètiques pour ses championnats 2019-2020 (Ligue 1 et Ligue 2): Il s'agirait du 3 ou du 17 juin.

On connait la date prévue de départ de la saison 2020-2021, celle déjà annoncée du 23 août. La limite fixée par l'UEFA pour terminer la saison étant celle du 2 août (coupes nationales et barrages compris), la LFP souhaiterait donc jouer jusqu'au 25 juillet.

Ces deux scénarios restent très hypothétiques, et surtout pourraient rapidement être mis à mal par l'intervention gouvernementale de ce lundi soir, 20h00. Une prolongation du confinement jusque fin mai, et un scénario de déconfinement progressif jusqu'en septembre étant possibles, on imagine mal le football reprendre début juin...



A moins d'une sortie de déconfinement clairement amorcée à la mi-mai, la scénario le plus probable restera la non-reprise de la saison 2019-2020.

Source: L'Equipe.