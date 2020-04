Coronavirus, le point sur la situation: Le RC Lens vers la Ligue 1?

La situation est toujours très incertaine quant au redémarrage de la saison dans le football français. Ces derniers jours, la tendance s'est largement retournée, cette fois-ci en défaveur de la reprise de la saison courant mai comme cela avait été d'abord envisagé, sur la base d'une fin de confinement au 15 avril.

Un calendrier impossible à planifier pour les instances tant que le déconfinement n'est pas amorcé, ce qui force les décideurs à privilégier le moyen et long terme, et donc la saison prochaine, et abandonner l'idée de terminer les championnats actuels. Deuxièmes du championnat, les lensois pourraient voir leur montée validée sur les résultats acquis lors des 28 journées déjà jouées.

Une jurisprudence belge?

En Belgique, l'idée que les championnats soient d'ors-et-déjà arrêtés définitivement est dans l'air depuis début avril, et le Club Bruges devait se voir attribuer le titre de champion 2020.

Avec 15 points d'avance en 29 journées, ils renderaient la décision facile à leur fédération. Mais cette décision, assortie d'aucune relégation, n'est pas encore entérinée, devant les menaces de l'UEFA, dénonçant la précipitation de la fédération belge.

Une facilité que l'on retrouverait néanmoins dans le championnat de France si on en arrivait là: En Ligue 1, le PSG dispose de 12 points d'avance sur son dauphin.

Dans un tel scénario, l'élite pourrait se jouer à 22 la saison prochaine. Quatre journée supplémentaires qu'il est concevable de placer dans le calendrier, grâce à l'arrêt de la Coupe de la Ligue.

Une reprise irréaliste sportivement

Pour les principaux acteurs, coachs, joueurs et présidents de clubs, la reprise semble irréaliste: Après plus de 2 mois d'arrêt, une nouvelle période de préparation de deux semaines minimum sera nécessaire, repoussant encore le calendrier, jusqu'en juillet.

Quid des joueurs en fin de contrat en juin? S'il est possible de les resigner quelques mois, il faut aussi songer au prochain mercato, dont les enjeux financiers pèseront lourd dans la balance.

Là encore, privilégier un retour à la normale pour la saison prochaine en sacrifiant un calendrier condensé (avec une journée tout les trois jours) semble être la meilleure solution.

Noël Le Graët privilégie les résultats

Pour Le Parisien, le président de la FFF défend toujours la thèse d'une reprise, mais fixe une date limite pour la fin du championnat : La fin juillet.

Possible en reprenant aussi tard que le 17 juin et en jouant donc tout les trois jours.



« J’ai le sentiment que les championnats L1 et L2 reprendront. Je suis bien incapable de vous répondre quand.

On peut jouer jusqu’à fin juillet, donc même avec une reprise mi-juin, les calendriers pourraient être tenus. Il est important et souhaitable que les titres sportifs soient décernés sur la base de résultats. »



Une phrase à double-sens puisque l'on sent bien que les résultats déjà acquis devront forcément être pris en compte.

Mediapro et ses droits TV pourraient avoir le dernier mot

C'est l'enjeu qui pèse le plus lourd dans la balance: Les colossaux droits TV (5.2 milliards d'euros) de Mediapro pour les prochaines saisons. Et le diffuseur n'est pas prêt à transiger sur l'exploitation de ses droits à l'image, ni de sa date de mise à disposition, se proposant même de diffuser la fin de la saison courante!



Les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 eux, réunis cette semaine, abondent dans ce sens :

« Il faut sécuriser prioritairement les 5,2 milliards d'euros des droits TV de 2020-2024 en modifiant, à minima, et en cas d'accord des diffuseurs Mediapro et Canal +, les attributs du championnat 2020-2021 (date de démarrage, durée, nombre de matchs en semaine…). Principe du risque zéro sur nos droits TV 2020-2024. »



Là encore, la normalité pour la saison prochaine est préconisée, au détriment des derniers matchs de la saison.

En résumé, le temps pourrait jouer en faveur du RC Lens, mais attention, la montée pourrait quand même se jouer sur une poignée de matchs, au coeur du mois de juillet...