Le potentiel repreneur des Girondins de Bordeaux inspiré par le RC Lens

Bruno Fievet, potentiel repreneur des Girondins de Bordeaux, a montré quelques inspirations venues du côté de Lens lors d'un entretien accordé à nos confrères de Girondins 4Ever. L'homme d'affaire natif de Picardie est en bonne position pour reprendre son club de coeur, et espère sortir le FCGB de sa crise actuelle.

Pour cela, il souhaite une union populaire autour de son club (et de son projet), comme cela est le cas à Lens :

"Le foot, c’est avant tout du sport, avant tout un sport populaire. Il ne faut pas essayer de remplacer ça dans les stades. Aujourd’hui, si vous allez en Angleterre où les stades sont pleins, c’est parce qu’ils ont bien acté sur le côté populaire.

Si vous allez au RC Lens, le stade est plein même si vous jouez en semaine en Ligue 2, parce qu’ils ont su garder ce côté populaire. Et on ne remplit pas un stade avec du commercial. "

Au-delà de cette vision du football, il avoue être un proche de Tony Vairelles, de qui il pourrait s'inspirer dans sa future politique de recrutement :

"On veut redonner déjà une âme à notre club. Tout le monde sait que c’est un ami pour moi, Tony Vairelles n’a pas fait longtemps au club mais ça, c’est le genre de joueur qui incarne des valeurs.

Pas forcément les valeurs des Girondins parce que Tony a surtout été connu quand il était à Lens, Nancy, mais personne ne peut lui dire qu’il a triché dans la vie.

Il a toujours tout donné, qu’il ait été bon ou pas bon. C’est ce genre de joueur que j’ai envie d’avoir aux Girondins, des joueurs qui mouillent le maillot."

Un discours qui en tout cas rappelle ceux de certains candidats à la reprise du RC Lens durant les saisons précédant l'arrivée de Joseph Oughourlian. Gageons que les supporters bordelais y seront attentifs et sensibles.

