Le Graët: « Impossible de terminer le 30 juin »

Le président de la Fédération Française de Football, Noël La Graët, est apparu ce vendredi pessimiste envers le calendrier de la fin de saison et ce après une réunion de la LFP avec les dirigeants de clubs.

Alors que la période de confinement a été, comme prévu, allongée de deux semaines, l'impact sur les compétitions de football professionelles commence à peser lourd pour les scénarios envisageables.

« J'ai répété que personne n'était maître du calendrier. On ne peut pas reprendre la compétition avant que l'État ne donne son feu vert »



« Il y a des hypothèses de reprise : 15 mai pour certains, 1er ou 15 juin pour d'autres. Pour d'autres encore, on n'ira pas au bout. Il faut faire attention à ce que l'on dit et écouter l'État. L'objectif c'est de reprendre le plus vite, mais sans risque de santé pour nos spectateurs et nos joueurs. En tout cas, on se rend compte qu'aujourd'hui, terminer le 30 juin paraît impossible »

Le spectre d'une saison tronquée voir annulée refait donc son apparition, d'autant plus que cette semaine, c'est la Fédération anglaise qui a décidé de l'annulation pure et simple de la saison dans ses divisions amateures.

Une chose semble sûre en conséquence, l'intersaison devrait être très courte.

Source: L'Equipe.